'ಸಾರಾಭಾಯ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಾರಾಭಾಯ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ನಿಧನ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
Published : October 25, 2025 at 6:42 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ (74) ಅವರು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಮುಂಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 'ಸಾರಾಭಾಯ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಾರಾಭಾಯ್', 'ಜಾನೆ ಭಿ ದೋ ಯಾರೋ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ನಟ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಹಿಂದೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ. ನಾನು ಸತೀಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2004 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಾರಾಭಾಯಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಾರಾಭಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್, ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈನ್, ಕಲ್ ಹೋ ನಾ ಹೋ, ಮೈ ಹೂ ನಾ, ಫನಾ, ಮತ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಾ ಅವರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿರುವ ಪತ್ನಿ ಮಧು ಶಾ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಮ್ಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಸತೀಶ್ ಶಾ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಮ್ಶಕಲ್ಸ್ (2014) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್, ರಾಮ್ ಕಪೂರ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅಸ್ತಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಾಹೀರಾತು ದಂತಕಥೆ ಪಿಯೂಷ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಸ್ರಾನಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
