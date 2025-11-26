ETV Bharat / entertainment

ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವನ ಎಬ್ಬಿಸೋಣವೇ?; 'ಏಳೋ ಮಾದೇವ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣ

ಸತೀಶ್​ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ರೈಸ್​ ಆಫ್​ ಅಶೋಕ' ಚಿತ್ರದ 'ಏಳೋ ಮಾದೇವ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ

Yelo Maadeva song out
ಏಳೋ ಮಾದೇವ ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 1:09 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸತೀಶ್​ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರೈಸ್​ ಆಫ್​ ಅಶೋಕ'. ಜೂನ್​ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 'ಏಳೋ ಮಾದೇವ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

'ದಿ ರೈಸ್​ ಆಫ್​ ಅಶೋಕ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಸತೀಶ್​ ನೀನಾಸಂ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗಿತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಲಾಶ್​ ಖೇರ್ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವನ ಎಬ್ಬಿಸೋಣವೇ? ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ 'ದಿ ರೈಸ್​ ಆಫ್​ ಅಶೋಕ' ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ದೊಂಡಾಲೆ ನಿಧನದ ನಂತರ 'ಅಶೋಕ ಬ್ಲೇಡ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಅವರು 'ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಗೌರವ: 'ಶೋಲೆ' ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು

ಸತೀಶ್​ ನೀನಾಸಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯುವಕನ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಸತೀಶ್​, ಕಾಂತಾರ ಬೆಡಗಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ.ಸುರೇಶ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯಾ, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಪೆರಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ, 6 ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆ, ನಾಲ್ವರು ಅಳಿಯಂದಿರು; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ

ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ವರ್ಧನ್ ನರಹರಿ, ಜೈಷ್ಣವಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದ್ ಟಿ.ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲವಿತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮನು ಶೇಡ್ಗಾರ್ ಸಂಕಲನ, ಸಂತೋಷ್ ಶೇಖರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ, ರವಿವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ
ದಿ ರೈಸ್​ ಆಫ್​ ಅಶೋಕ
ಏಳೋ ಮಾದೇವ
YELO MAADEVA SONG

