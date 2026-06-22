ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 5:13 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಅಯೋಗ್ಯ 2' ಚಿತ್ರದ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹುತೇಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮುಮೂರ್ತಿ, ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜೆ.ನಂದಿಹಾಳ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
''ನಾನು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನೂ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಸೋತವ. ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಯಾರನ್ನೋ ನೋಯಿಸಿ ಖುಷಿಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೂ ನಾನಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಾನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ'' ಅಂತಾ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.
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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ, ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಮಾತಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮದಮರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಇದೇ 26ರಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಡಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಬ್ಬಾಯಿ ನಾಯ್ಡು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜತೆಗೆ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.