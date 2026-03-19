'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದ: ನೋರಾ, ಸಂಜಯ್​ ದತ್, ಪ್ರೇಮ್​ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ

ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್​​, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಹಲವರಿಗೆ ಎನ್​ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಮನ್ಸ್​​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ
Published : March 19, 2026 at 4:08 PM IST

ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಚಿತ್ರದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ "ಅಶ್ಲೀಲತೆ" ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು (ಎನ್​ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಕಲಾವಿದರಾದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಕೀಬ್ ಆಲಂ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಡು "ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ". ಇದು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ, ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

''1990ರ ಎನ್​ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, 'ಸರ್ಕೆ ಚುನರ್ ತೇರಿ ಸರ್ಕೆ'/'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯವು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ, ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಆಯೋಗವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ" ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟರಾದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

"ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ರಕೀಬ್ ಅಲಂ, ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್​ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​ (ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್) ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ 24.03.2026ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಹಾಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

"ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ಗುಂಪುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ'' ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ': ಕೆಡಿ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನೋರಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಹಾಡು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಡಿ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್​; ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಹಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ, ಬೇರೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುದೀಪ್​, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್​ 30ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

