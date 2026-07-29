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'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ' ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ'? ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಇದೇ ಜುಲೈ 31ರಂದು 'ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ' ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ. ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Ragini Dwivedi
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 4:20 PM IST

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ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್​​ ಲುಕ್​ನಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ. ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ರೋಲ್​ಗಳಿಂದಲೇ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರೀಗ ಬಿಗ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.: ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ನನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್​, ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹೋರಾಟ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. 90ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೇಡ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ವಿಷಯ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಸಿದೆವು. ಅಂಬರೀಶ್ ಆಂಕಲ್​ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಲೋಕೇಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ರಿ. ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನರು, ಊಟ, ನಮ್ಮ ಲುಕ್ಸ್​ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ದಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actress Ragini Dwivedi Interview
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (ETV Bharat)

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮಾಕ್ಯ ಮಂದಿರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​, ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Actress Ragini Dwivedi
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (Special Arrangement)

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.: ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?

''ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಆರ್ ಡಿ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯೋಗ, ವರ್ಕ್ ಕೌಟ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಯೋಗ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ?

''ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Sarkari Nyayabele Angadi Promotion
'ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೀಚ್​ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ?

''ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕೊಟ್ರೆ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ.‌ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ‌. ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

Actress Ragini Dwivedi
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (Special Arrangement)

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ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರುದ್ರೇಗೌಡ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶಂಕರ ಟಾಕೀಸ್‌ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೇಜು ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ್‌ ಆರ್ಯನ್‌ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Actress Ragini Dwivedi
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (ETV Bharat)

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Actress Ragini Dwivedi
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (Special Arrangement)

TAGGED:

KUMARA BANGARAPPA
ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿನಿಮಾ
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