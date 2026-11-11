ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್: ಯಾರು ಈ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋ?
ಈ ಯುವರೈತನ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಟ ಅವರಿಗೆ 2 ಹಸುಕರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 12:03 PM IST
'ದೇವಿ'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಚಾಲೆಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಯುವರೈತ ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ, 2 ಹಸುಕರುಗಳನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ.
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್: ಹೌದು, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇವಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ (ಚೇತನ್ ಗೌಡ) ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರಮದ ಕೈಗಳಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಖತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿರುವ ದೇವಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಯಕಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ.ಸಂಭ್ರಮ್, ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಮಾಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ದೇವಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು.
ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಥ್: ಇನ್ನೂ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ 'ದೇವಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮ್ಮನ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಅವರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಮಂಡ್ಯದ ಯುವರೈತನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2 ಹಸುಕರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
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ಸಿಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
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