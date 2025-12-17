ETV Bharat / entertainment

ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ

ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Sudeep Family
ಸುದೀಪ್ ಕುಟುಂಬ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ‌ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ, ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಕ್​​ ಚಿತ್ರದ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್​ ಸಖತ್​ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ'ಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಕಂಠದಾನ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​ಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಕಂಠಸಿರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ‌ ಸುದೀಪ್​ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು: 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ', ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾನ್ವಿ ಕನಸು. ಆ ಕನಸಿನಂತೆ ಅವರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಾನ್ವಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಡಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಕ್​ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಸುದೀಪ್​ ಮಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ 'ಹಿಟ್ 3' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಟ್ 3ರ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ 'ಪೊರಟಮೆ 3.0'ಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಂದೆ ಸುದೀಪ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾನ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌

ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಜೊತೆ ಸಾನ್ವಿ ಸಾಂಗ್: ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಮಲೈಕಾ ಆಗಿ ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕಿಚ್ಚನೊಂದಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದೀಪ್​ ಜತೆಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ': ಮಗಳ ದನಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

Sanvi Sudeep as singer
ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ (Photo: ETV Bharat)

ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾದ್‌ಶಾಗಳಿಗೆ.. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾನ್ವಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ, ಕಾಂತಾರ To ಡೆವಿಲ್​: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು

ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ದೀಪ್ಷಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

SANVI SUDEEP SONGS
ಗಾಯಕಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್​
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್​ ಹಾಡುಗಳು
ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ
SANVI SUDEEP AS SINGER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.