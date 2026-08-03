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ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವಾರ್' ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ತಮ್ಮ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Love & War Film Team
'ಲವ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Bhansali Productions)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 5:36 PM IST

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ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್​ಮೇಕರ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ಗೋರೆಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಪಾಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಉಳಿದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1ರ ಪ್ರಚಾರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಟ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಲವ್ & ವಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂಲವೊಂದು, "ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ನಟರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ತಂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 50 ಸ್ಟಂಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು 300 ರಿಂದ 500 ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರು ಯುದ್ಧ ದೃಶ್ಯಗಳ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ಸ್ಟಂಟ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮೂವರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಥೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

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ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಲವ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್​
ಸಂಜಯ್​ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ
ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್
SANJAY LEELA BHANSALI

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