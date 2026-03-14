ಕನ್ನಡ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಸಂಜೆ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ರಿಲೀಸ್
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 14, 2026 at 12:59 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ನೋರಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಕೇಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವಿನ್ನೂ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್' ವೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ವಾ? ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ OTTಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವಿಜಯ್, ರಚಿತಾ ಸಿನಿಮಾ
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋದೇ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tateeree ವಿವಾದ: ಜನಪ್ರಿಯ ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾದ್ಶಾ ಬಂಧಿಸಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜನ ನಾಯಗನ್, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3ರಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.