ಕನ್ನಡ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್​​ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​: ಸಂಜೆ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ'​​​ ರಿಲೀಸ್​

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಸಾಂಗ್ (Photo: Screen-grab from song promo)
Published : March 14, 2026 at 12:59 PM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​​​ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್​​ ಕೂಡಾ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್​​​​ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಸಾಂಗ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.​​

ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಫೇಮಸ್​ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್​​ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ನೋರಾ ಜೊತೆಗೆ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್​​ ಸ್ಟೆಪ್​ ಹಾಕಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​. ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಮಸ್ತ್​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಕೇಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟೈಟಲ್​​​ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರೋದೇ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್​. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜನ ನಾಯಗನ್​, ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​​ 3ರಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ನ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

