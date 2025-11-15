Bihar Election Results 2025

ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್​​' ಸಿನಿಮಾ​​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಯಾವಾಗ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್​​' ಸಿನಿಮಾ​​ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Prabhas, Sandeep Reddy Vanga
ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ (Photo: ETV Bharat, IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್​ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'. ರೆಬೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಸಿನಿಮಾವಾದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ್ರೂ, ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯಾವಾಗ? ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​​ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಅವರ 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫೌಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಂತ ವೃಕ್ಷಮಾತೆಯೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರು'

'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮತ್ತು 'ಫೌಜಿ' ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅವರು ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೃಷ್ಟ': ಮಾರ್ಕ್​​ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್​ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

