ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ಈ ವರ್ಷ ನೋ ರಿಲೀಸ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಹಾಜರಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದುರು ಹಾಜರಾದ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅನಿಮಲ್, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫೈನಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು, ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ನಾಯಕ ನಟಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ - ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್-ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬರಿಮೈ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಾಕಿ ಸಖತ್ ರಾ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಾಯಕ ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಿಮ್ಮುಖದ ಪೋಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಯಕ ನಟಿಯ ನೋಟ ಕೂಡಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್, ಬೀಜ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ನೋಟವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷವೇ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಂಗಾ ಅವರು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 5, 2027ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.