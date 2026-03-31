2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ-ಭುವನ್ ದಂಪತಿ: ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಟಿ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 1:17 PM IST
ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್. ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷಿಕಾ ಭುವನ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಕಪಲ್, ''ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪುಟ್ಟ ತಾರೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಈಗಾಗಲೇ ವೀರ ಕನ್ನಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ''ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಹರ್ಷಿಕಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಳೆ, ಆ ನಗು. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್'' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲವ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿ ಸುಂದರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ 2023ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. 2024ರ ಜುಲೈ 2ರಂದು ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅಂದು "ಚೈಕಾರ್ತಿ ಮೂಡಿ"ಯೆಂದು ಮಗಳನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2025ರ ಮೇ3ರಂದು ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಿ, ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. "ತ್ರಿದೇವಿ" ಎಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು: ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ (ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ). ಅವರನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ (ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ) ಪತ್ನಿಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು/ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ/ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೋಡಿ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಲಿದೆ.
2023ರ ಆಗಷ್ಟ್ 24ರಂದು ಕೊಡವ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದರು. ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮತಿ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ, ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೋಡಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.