ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ: ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಕಣ್ಣೀರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

Actress Ragini Dwivedi
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಭಾವುಕ (Photo: ETV Bharat)
ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​ನಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ವೀರಮದಕರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಗಿಣಿ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ಸವ್ ಲೆಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಭಾವುಕ (Video: ETV Bharat)

"ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದದವರು ಯಾರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.

"ನಾನೇಕೆ ಅಳುತ್ತಿದೇನೆಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ತೋರಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ವೀಕ್​​ನೆಸ್​ ತೋರಿಸೋದು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಜರ್ನಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಕಷ್ಟಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಿವ್ ಅಪ್​ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದರು.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಮನೆ ತರ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ಸಪೋರ್ಟ್, ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ತರಹದ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ - ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಹೆಸರು. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ - ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ.

''ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಗಿಣಿ ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ವೃಷಭ' ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಲಯಾಳಂನ 'ವೃಷಭ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್​ ಲಂಕೇಶ್​ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಜಿತ್​ ಅವರು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್​ಲಾಲ್​ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುರುವಾರ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 45 ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್​ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್​ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್​​ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

