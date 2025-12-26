ರಿಷಬ್ To ಶಿವಣ್ಣ: 2025ರಲ್ಲಿ 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡ ನಟರು
ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್! ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 3:06 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ '45' ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಟರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೈವ, ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಳಿಗ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಆಹ್ವಾಹನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೈವಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಮುಂಡಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ರಿಷಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನಂಬರ್ 1 ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ'ನಲ್ಲಿ ಸುಲೋಚನಾ ಆದ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ'. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಶೋಕ (ಜೆ.ಪಿ ತುಮಿನಾಡ್)ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದ (ಅಸಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇತ ಇರಲಿಲ್ಲ) ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸುಲೋಚನಾ ಎಂಬ ಪ್ರೇತವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೇತ ಆಹ್ವಾಹನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲೇ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕರುಣಾಕರ ಗುರೂಜಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ 4-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ 45 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರ 11 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ '45' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
