ರಿಷಬ್​ To ಶಿವಣ್ಣ: 2025ರಲ್ಲಿ 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡ ನಟರು

ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್! ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

J.P Thuminad, Shiva Rajkumar
ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್​, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (Photo: Film Posters)
Published : December 26, 2025 at 3:06 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ '45' ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್​ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಟರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೈವ, ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಳಿಗ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಆಹ್ವಾಹನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೈವಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಾಮುಂಡಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ರಿಷಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡದ ಈ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಸರಿಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ ನಂಬರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ'ನಲ್ಲಿ ಸುಲೋಚನಾ ಆದ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್​: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ'. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್​ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್​​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಶೋಕ (ಜೆ.ಪಿ ತುಮಿನಾಡ್)ನನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದ (ಅಸಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇತ ಇರಲಿಲ್ಲ) ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸುಲೋಚನಾ ಎಂಬ ಪ್ರೇತವನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರೇತ ಆಹ್ವಾಹನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್​ನಲ್ಲೇ ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡ್ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕರುಣಾಕರ ಗುರೂಜಿಯಾಗಿ ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ 4-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್​ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ 45 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರ 11 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಹೀರೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ '45' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

