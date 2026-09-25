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ನೀವಿನ್ನೂ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ವೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ವಾ? ಈ OTTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಸುದೀಪ್ ಸೋದರಳಿಯನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ

ಸಂಚಿತ್​ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಇಂದಿನಿಂದ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

Actor Sanchith Sanjeev
ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 5:02 PM IST

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ಮೈಸೂರಿನ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ 5ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸದವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಚ್ಚ ಎಂಬ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಪರಾಧ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿತ್ ಅವರ ನಟನೆ, ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 2001ರಿಂದ 2011ರ ನಡುವಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ, ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷ, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವೆ ನಾಯಕನ ಬದುಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಜೊತೆ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಭಾವನಾ, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌, ಹಂಸಾ, ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೈ ಗೋಪಿನಾಥ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್‌ ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅರಗಿಣಿಯೇ ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಸುದೀಪ್​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Sanchith Sanjeev
ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ (ETV Bharat)

ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ದಂಪತಿಯ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಯುವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಿತ್ ಅಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

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Actor Sanchith Sanjeev
ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪಚ್ಚನ ರೋಚಕ ಜರ್ನಿಯ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ (ಇಂದಿನಿಂದ) ಆಗುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್
ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್
SANCHIT SANJEEV
ಸುದೀಪ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್
MANGO PACHCHA OTT RELEASE

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