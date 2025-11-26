ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್​ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್: 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾತರ

ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಹಸ್ರವ್ವ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

sanchith sanjeev's Hasravva song release
ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ 'ಹಸ್ರವ್ವ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 3:54 PM IST

ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷಾರಂಭ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೆದುರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಚಿತ್​ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ‌ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಹಸ್ರವ್ವ ಇಂದು ಸರಿಗಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​​​ನಲ್ಲಿ‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

'ಹಸ್ರವ್ವ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಧ್ವನಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಬಿಜಿಎಂ ಹಾಡಿನ‌ ಕಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದವರೇ ಆಗಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಅವರು​ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 2001ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್​, ಕಾರ್ತಿಕ್​, ಯೋಗಿ ಜಿ.ರಾಜ್​ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು.

ಸಂಚಿತ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಜಲ್‌ ಜೊತೆ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಭಾವನಾ, ಹಂಸ, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌, ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೈ ಗೋಪಿನಾಥ್‌, ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಹಿರೇಮಠ್‌ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ: ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಚಿತ್ರದ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಸರಿಗಮ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್, "ಸರಿಗಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ‌‌ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವನ ಎಬ್ಬಿಸೋಣವೇ?; 'ಏಳೋ ಮಾದೇವ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣ

ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಆರ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

SUDEEP NEPHEW MOVIE
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್
ಹಸ್ರವ್ವ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್​​
ಸುದೀಪ್​ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್
SANCHITH SANJEEV MANGO PACHCHA

