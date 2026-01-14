'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್: 'ಅರಗಿಣಿಯೇ'ಗೆ ದನಿಯಾದ ಕಿಚ್ಚನ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಹಾಡು 'ಅರಗಿಣಿಯೇ' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
2024ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ' ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ 'ಹಸ್ರವ್ವ' ಗೀತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅರಗಿಣಿಯೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಗೂ ಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಗಿಣಿಯೇ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಗಿಣಿಯೇ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಹಸ್ರವ್ವ' ಗೀತೆ ವಿವೇಕ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡಿಗೂ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಾನ್ವಿ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡಿಗೆ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅರಗಿಣಿಯೇ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್, ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಜೇಯ್, ನಟಿ ಹಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವರೇ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಒಡೆತನದ ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.