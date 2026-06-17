22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಆರೋಪ
ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಜೂನ್ 14ರಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 7:57 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ (Sanchita Ugale) ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 14ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ನಲಸೋಪರಾ ಪೂರ್ವದ ಅಚೋಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿ ಸಂತೋಷಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ 22ರ ಹರೆಯದ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಟಿಯನ್ನು ವಸೈ-ವಿರಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಚಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಚಿತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಇದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ನಟಿಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಹಣ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ಸಹನಟಿ ಜಸಿಕಾ ಅವರು ನಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಚಿತಾ ಅಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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"ಸಂಚಿತಾ ಅವರ ನಿಧನ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸದಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಸಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಝೀ ಟಿವಿಯ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಟಂಡನ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ವಾಗ್ಲೆ ಕಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ದಂಗಲ್ ಟಿವಿಯ ದಿಲ್ವಾಲಿ ದುಲ್ಹಾ ಲೇ ಜಾಯೇಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೊರಬ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಸುಕೂನ್ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟಿವಿ ಶೋಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ, ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಛಾವಾ'ದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ರಾಣಿಯ ಕಿರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರ 'ಸೈಲೆನ್ಸ್ 2: ದಿ ನೈಟ್ ಔಲ್ ಬಾರ್' ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.