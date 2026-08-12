ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು: ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷದ 'ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್' ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್
Crossing Paths: ತಮ್ಮ 'ಪ್ರಾಣ ಅನಿಮಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು ಅವರೀಗ 'ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 12:11 PM IST
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನ. ಆನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಂದು 'ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್'ನ ಮೊದಲ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
'ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್' ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ - ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟೆಕಿಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆ ರೋಚಾ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಪಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಿವೆ.
ಕಾಡುಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ, ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು, ''ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟ. ಮಾನವ - ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ. ಕೆಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀ - ಟೇಕ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅವರು, ''ಹೇಗೋ, ಆನೆಗಳು, ನಾಯಿಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುವ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ... ನಾವು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು:
ಈಶ್ವರ್ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ - ಸಚಿವರು.
ಪುಷ್ಕರ್ ಕುಮಾರ್ - ಪಿಸಿವಿಎಫ್ (PCCF).
ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್ - ಯೋಜನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್.
ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ - ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (DCF), ಹಾಸನ.
ಅವಿನಾಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆ ರೋಚಾ ಇಂಡಿಯಾ.
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ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, 'ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಥ್ಸ್' ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
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ಸಂಪಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಶಾಹಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ' ಮತ್ತು '777 ಚಾರ್ಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.