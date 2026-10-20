'ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್: ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಟೀಸರ್
Guddada Bhootha Teaser: 'ಗೌರಿ', 'ವೃಷಭ' ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 10:03 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ'. ಗೌರಿ, ವೃಷಭ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನವನಟ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಗಿಲ್ ಪೇಟೆ, ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಎಸ್.ನಾವುಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಈ ಟೀಸರ್ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಎಸ್.ನಾವುಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗುವುದು 90 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಈಗ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡಾ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕಥೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನೈಜಘಟನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ''.
''ಕುಟುಂಬವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿರುವ ಕಥೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಿರಸಿ, ಮಂಚಿಕೆರೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾದರೂ, ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.
ನಟ ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಭರತ್ ಅವರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡಾ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಅಲೋಕ್. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಅವರು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದೆ. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸುವುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಜಿತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ದ ಗಾಯಕ-ಗಾಯಕಿಯರು ಈ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀ-ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಹರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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