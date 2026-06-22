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ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ': ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

Samantha Ruth Prabhu
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Film poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 3:27 PM IST

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ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 41.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' 3 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ 3ನೇ ದಿನದಂದು 10.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. 2ನೇ 7.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​​ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 23.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಮೊದಲ ದಿನ5.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ7.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ10.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು23.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ 15.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 41.79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಪೆದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದ ಬಂಗಾರಂ: ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾನುವಾರ, ತನ್ನ 18ನೇ ದಿನದಂದು 2.82 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 234.27 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್" ಎಂದು ಕರೆದರು. ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, "ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಡಿಯರ್ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ಸಂತಸ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ''ಮೊದಲ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಕಾಣೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಚಿತ್ರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಯುವಕರಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಂತಾ, ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ದುವ್ವೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಒಡೆತನದ 'ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಶುಭಮ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

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ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಂತಾ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರದ್ದು. ಬಳಿಕ, ವಸಂತ್ ಮಾರಿಗಂಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಂಗೀತ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

TAGGED:

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು
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