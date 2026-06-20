'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ': ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸೋಲೋ ಗೆಲುವೋ?
ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 1:54 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಂತೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ತೆರೆಕಂ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 2,658 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 6.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 12.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ನಿರ್ಮಾಣದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ: 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶುಭಮ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಒಡೆತನದ 'ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 2ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಜೆಟ್ ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕವರು ಪಾತ್ರದ "ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಸಮಂತಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡ್-ಅಪ್ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಪಂಚ್ಗಳು. ನನಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರದ್ದು. ನಂತರ, ವಸಂತ್ ಮಾರಿಗಂಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.
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ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಇನ್ನೂ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆ 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್: ದಿ ಬ್ಲಡಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.