ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಕುಗ್ಗಿದ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜ್​ ಕಾರಣ: ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು

ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್​ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Raj Nidimoru, Samantha Ruth Prabhu, Naga Chaitanya
ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು, ಸಮಂತಾ ರೂತ್ ಪ್ರಭು, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ (IANS)
Published : February 23, 2026 at 5:34 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿವೋರ್ಸ್​​ ನಂತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತಬ್ಧಳಾದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆ ಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್​ ನಿಧಿಮೋರು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೋರ್ವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ನಾನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನಂತರ ಅವಳು ನನಗೊಂದು ವಾಯ್ಸ್​ ಮೆಸೇಜ್​​ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 'ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀನು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ಹೀಗನಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು'' ಎಂದು ಸಮಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 2010ರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಯೇ ಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ನಂತರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರುಮಾಡಿದರು. 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

2024ರಲ್ಲಿ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು.

Samantha Ruth Prabhu And Ex-Husband Naga Chaitanya
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ (IANS)

2021ರಲ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರಾಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವೆಕೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವದಂತಿ ಇತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025ರಂದು, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಂಗ ಭೈರವ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

