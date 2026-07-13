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ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು

ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Samantha Ruth Prabhu
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು (Film Poster)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 11:37 AM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ನೀಡಿದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​-ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಸಮಂತಾರಿಗೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ನೀಡಿ, "ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ಸಮ್​ಥಿಂಗ್​​ ಕೂಲ್​​?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ, ಅವರು ಐಪ್ಯಾಡ್​ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್​ ನೋಡಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ "ನಾವು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಟಿಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗ್ಲೋ, ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧನೆಯ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿತಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಂತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು? ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಲು ನಟಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರದರ್ಶಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್​ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ, "ಯಾರಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗಿದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ". ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಕನಿಷ್ಠ "ನೋಡೋಣ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನಟಿ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರದ್ದು. ನಂತರ, ವಸಂತ್ ಮಾರಿಗಂಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್​ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತ್ರಲಾಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿ ರಾಜ್, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ದುವ್ವುರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾಜಿ ಹಂತಕನೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪಾಸ್ಟ್​ಗೆ ಮರಳುವ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ.

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ಸರಿ - ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 'ರುದ್ರಮದೇವಿ'ಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ದಿಗಂತ್ ಮಂಚಾಲೆ, ಗೌತಮಿ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಎಂಬ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್​ಫುಲ್​ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ
SAMANTHA CINE ACHIEVEMENT

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