ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು-ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು: ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ದಂಪತಿ ಗುರುವಾರ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 2:09 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 19, ಗುರುವಾರಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗನ ಆಗಮನದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ದಂಪತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವಾದ ನವೆಂಬರ್ 19, 2026ರ ವಿವರವನ್ನೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಗನ ಹೆಸರೇನು?: ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ, ''ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಗಂಡು ಮಗು - ದೇವ್ ನಿಧಿಮೋರು (DEV NIDIMORU). 19.11.2026. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಾವು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ, ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ನಟಿಯ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.
#Samantha confirmed her pregnancy and revealed that she will be taking a brief maternity break from films🤝 https://t.co/wjjuJjTceS— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 24, 2026
ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪಯಣದ ಕೆಲ ಝಲಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯು ಅವರ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಅವರು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದೀಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, 'ಸಿಟಾಡೆಲ್' ಸರಣಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ'ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿತ್ತಾದ್ರೂ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
'ಫರ್ಜಿ' ಮತ್ತು 'ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಲಾಬ್ಸ್'ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 'ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ' ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಒಬ್ಬರು. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.
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