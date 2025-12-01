ETV Bharat / entertainment

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Get Married
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Instagram)
December 1, 2025

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇಂದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಮಂತಾ ಕೂಡಾ ರಾಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇಂದು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಶ್ಯಾಮಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. 'Desperate people do desperate things' ('ಹತಾಶ ಜನರು ಹತಾಶ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ') ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವದಂತಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯಿತು.

ಶ್ಯಾಮಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ರಿಲೇಶನ್​​​ಶಿಪ್​​​ನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಮಂತಾ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ ಆಗಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು 2017ರಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2021ರಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ​ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ಕೂಡಾ ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, 01.12.2025 ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳು 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

