ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು - ರಾಜ್ ನವಪಯಣ: ಏನಿದು 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ'? ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳಿವು!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ನೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 3:29 PM IST
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿಹಾಹ' ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ'? ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ (ಅಕ್ಷರಶಃ "ಭೂತಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ" ಎಂದರ್ಥ). ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಇಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಗಡಿಮೀರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಾಲಯ. ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಕಾರ, "ವಿವಾಹ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರೀಕರಣ. ಎರಡು ಜೀವನಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
- ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಡಿಪಾಯ: ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಧಾತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ದೇಹದೊಳಗಿನ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
- ಆತ್ಮೀಯತೆ: ಈ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಸಮಂತಾ ರಾಜ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಮಂದಿಯಷ್ಟೇ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
- ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಗಳು: ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರಳುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದ್ಧೂರಿ, ಆಧುನಿಕ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ, ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವಿದೆ. ನಟಿ 1987ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೀಗ 38 ವರ್ಷ. ನಿರ್ದೇಶಕ 1979ರ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೀಗ 46 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
