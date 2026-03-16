'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್': ಚೀನಾ ಆರೋಪದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಬದಲು
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್'ಗೆ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 5:32 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್'ಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಧರಿಸಿದ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಇದೀಗ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೆ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ, "ಮೆ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊನಚಾದ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇಣುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಮಾರಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಬದಲು ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವು "ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿದೆ" ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (MEA) ಯಾವುದೇ ಕಳವಳವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಕ್ಕುಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು 16 ಬಿಹಾರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15, 2020ರಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 20 ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 5 ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದೆಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025ರಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೀಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 14ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.