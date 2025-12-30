ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಆಕರ್ಷಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಭಾವು ಚಿ ಭೇಲ್ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನಿಲಿಯಾ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏಕೆ ಸಲ್ಲು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಖಾಸಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಭಾವು ಚಿ ಭೇಲ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜೆನಿಲಿಯಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಭೇಲ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಟ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಭೇಲ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಜೆನಿಲಿಯಾ, "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಭರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ 'ಭಾವು ಚಿ ಭೇಲ್' ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಬಹತೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ, ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್, ವಾಂಟೆಡ್, ದಬಾಂಗ್, ಮತ್ತು ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ನಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ, ಪ್ರದೇಶಗಳ, ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದವು.
ತಮ್ಮ 60ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ.