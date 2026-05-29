ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ vs ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ - 'ಡಾನ್ 3' ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 2:04 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ್ರೂ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು' ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಣ್ವೀರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದವೆದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ, ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆಯಾದರು. ಆದ್ರೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಾನ್ 3ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಹೋಗಿವೆ.
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
ನಾಯಕ ನಟನ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಟನಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ) ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ (ಎನ್ಸಿಡಿ) ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ನಿರಂತರ ಕೋಲಾಹಲದ ನಡುವೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಫರ್ಹಾನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಣ್ವೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ".
ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಸ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಡಾನ್ 3 ತಂಡ, ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲೇ 45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
