I love you Baba! ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಲ್ಲು ಫೋಟೋ ಶೇರ್
2026ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ರೀ-ಯೂನಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 11:30 AM IST
2026ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇಗೂ ಮುನ್ನ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರ ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜುಲೈ 29ರಂದು ತಮ್ಮ 67ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಇದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಇಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ದತ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜುಲೈ 29ರಂದು ತಮ್ಮ 67ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ದಬಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಂಜು ಬಿಗಿಯಾದ ಅಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಪರೇಶ್ ಘೇಲಾನಿ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಕಂದರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಧುರಂಧರ್ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಬಾಬಾ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬಾಬಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ, ಬಾಬಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಹೈ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ ಬಾಬಾ ಔರ್ ಸಂಜು ಬಾಬಾ ಅಭಿ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋನ್ ಕಾ ಬಾಬಾ, ಮೇರಾ ಬಡಾ ಭಾಯ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್. ಅಲ್ಲಾಹ್, ಭಗವಾನ್, ಜೀಸಸ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಬಾಬಾ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ "ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿಶಾಲಾ ದತ್ ಕೂಡಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಾ ಚರಕ್ (ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್) ಅವರ ಪುತ್ರ. ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ದಿವಂಗತ ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಮತ್ತು ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರ ಮಗ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಪ್ಪಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜನ್, ಚಲ್ ಮೇರೆ ಭಾಯ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ಗಳಾದವು. ಸಾಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಚಲ್ ಮೇರೆ ಭಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'SVC 63'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಖ್ರಿ ಸವಾಲ್, ಧುರಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ 90ರ ದಶಕದ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳಾದ ವಾಸ್ತವ್ 2 ಮತ್ತು ಖಳನಾಯಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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