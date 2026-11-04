ಮುಂಜಾನೆ ತಮ್ಮ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ 'ತೇರಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ 'ತೇರಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 9:44 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ 'ತೇರಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಟನ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:12ಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ, 'ಎರಡು ಪೆಗ್' ಮತ್ತು 'ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಬಗ್ಗೆಯ ತಮಾಷೆಯ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಯುದ್ಧ - ಕಥಾಹಂದರವುಳ್ಳ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಯದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಡು 'ಜೈ ಹಿಂದ್' ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಹಾಡು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ತುಂಟಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಜು - ಮಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆನಂದದಾಯಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್, "ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:12ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ... ವಿಮಾನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. 2 ಪೆಗ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಾಡಿನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಕುತೂಹಲವೀಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದೊಂದು 'ಅದ್ಭುತ ಹಾಡು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಣಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಆನಂದಿಸಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ತೇರಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ'ಗೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಜೊತೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: 'ತೇರಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ' ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಓರ್ವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಳಾಗುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು "ಪ್ರೀತಿ, ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚುತನ"ಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸೀಸರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ 'ಜೈ ಹಿಂದ್': ಈ ಪ್ರಣಯಭರಿತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು, ಸಲ್ಮಾನ್ 'ಜೈ ಹಿಂದ್' ಎಂಬ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ, ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ, ವರ್ಷವಿಡೀ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು.... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದುರಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ಚೀನಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡವಿನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
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