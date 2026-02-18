ETV Bharat / entertainment

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಗುಣಗಾನ, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್

'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುದೀಪ್​​ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sudeep daughter Saanvi
ಸುದೀಪ್​ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರೀಗ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್​​ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡು ಮಿಲಿಯನ್​​ಗಟ್ಟಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದವರು ಕಿಚ್ಚನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್.

ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೀತೆಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಆಗಿ ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಡಿನ ಲಿಂಕ್​ ಅನ್ನು ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಲವ್ಲಿ ಸಾಂಗ್, ಬೆಸ್ಟ್​ ವಿಶಸ್ ಟು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್'​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಸಾನ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗೌರವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಎಂದು ಸಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Salman Khan Instagram story
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ​ (Photo: Salman Khan Instagram story)

ಸಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದಬಾಂಗ್ 3 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚನ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಲ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್​ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾನ್ವಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್: 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿಯಿಟ್ಟ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ನಟ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್​​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಷಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋಪಾಲ್‌ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಆರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಅಜನೀಶ್ ಬಿ.ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಕಲನ, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಂದರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್, ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ತಂದೆ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಇನ್ನು, ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ತಂದೆ, ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಮ್ ಖಾನ್ (90) ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈನ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್​ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಖಾನ್​ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

TAGGED:

ಸುದೀಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್
ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡು
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್
SUDEEP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.