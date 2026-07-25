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'ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಡರ್​ ಗಯಾ... ಜೋ ಡರ್ ಗಯಾ ವೋ ಮರ್​ ಗಯಾ': ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀಗೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶರ್ಟ್​ಲೆಸ್​, ಜಿಮ್​ ಲುಕ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Bollywood superstar Salman Khan
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 11:11 AM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದು ಶರ್ಟ್‌ಲೆಸ್ ಜಿಮ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಡರ್ ಗಯಾ.... ಹ್ಮ್ ಜೋ ಡರ್ ಗಯಾ ವೋ ಮರ್ ಗಯಾ.." ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

"ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೈಜಾಕ್​ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದರ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೆಲುವಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಖಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

"ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

"ಸೋನಮ್, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬ್ರದರ್. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​​ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆನ್​​ಲೈನ್​​ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಹರಿಸಿತು. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಬ್ರದರ್​ ಲೆಸ್ಟ್ ಗೋ! ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ''ಕೌನ್ ಬೋಲಾ ಆಪ್​ ಡರ್​ ಗಯಾ? ಭಾಯ್​​'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, 'ಭಯ' ಎಂಬ ಪದವು ನಿಮ್ಮ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ನಟ ತಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಸಂದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಮೂಲತಃ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

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