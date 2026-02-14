ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 14, 2026 at 2:56 PM IST
ಫೆಬ್ರುವರಿ 14. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನ. ಬಹುತೇಕರು ಈ ದಿನವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನದಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ "ಮಾತೃಭೂಮಿ" ಹಾಡಿಗೆ ದೊರೆತ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈಗ "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ "ಮೈ ಹೂನ್" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಥೆಯ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೈನ್ ಹೂನ್, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಮೌನ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಸೈನಿಕನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ಕೋಮಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಡು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಂಬಲವನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಮಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಗುತ್ತಾ, ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಸಹ ಈ ಹಾಡು ಬಹಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೊಬಗು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ - ನಿಜ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರೂ ಆಗಿರುವ ಅಯಾನ್ ಲಾಲ್, ಹಾಡು ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಹಿತವಾದ ಮಧುರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಗಾಯನವು ಹಾಡಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಯಾನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಸೈನಿಕನ ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ಲೋಖಂಡ್ವಾಲಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2020ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 'ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್' ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.