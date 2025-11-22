ಅಬುಧಾಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಭೇಟಿ: "ಕರಣ್-ಅರ್ಜುನ್" ಪುನರ್ಮಿಲನವೆಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಅಬುಧಾಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2025 at 3:43 PM IST
ಅಬುಧಾಬಿ (ಯುಎಇ): ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು "ಕರಣ್-ಅರ್ಜುನ್" ಪುನರ್ಮಿಲನ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಟೂರ್ ಶೋನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎದುರು ನಿಂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೂಟು ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಬುಧಾಬಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯೂಸಿಎಂಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವನ್ನು "ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್" ಅನುಭವ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಎಂನ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು "ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಿ.ರೆಕ್ಸ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ"ಯನ್ನು (ದೊಡ್ಡ ಡೈನೋಸಾರ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಮ್ಯೂಸಿಎಂ ಅನ್ನು "ನಿಜವಾದ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಯ್ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ. ಇವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕರು. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಟನ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ 2020ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
