'ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಒಜಿ ಪ್ರೇಮ್, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ
ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 2:59 PM IST
ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ' (Yeh Prem Mol Liya) ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ನಿನ್ನೆ, ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಿಗೆ 'ಪ್ರೇಮ್' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವ ತಮ್ಮ ಹಳೇ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯಾ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖುರಾನಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನೇ ತಾವು 'ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೇಮ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್, ಹಮ್ ಸಾಥ್-ಸಾಥ್ ಹೈ, ಪ್ರೇಮ್ ರತನ್ ಧನ್ ಪಾಯೋವರೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ 'ಪ್ರೇಮ್' ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ನಗುತ್ತಾ, "ಇದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ಪ್ರೇಮ್' ಆಗಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬರ್ಜಾತ್ಯಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅಸಲಿ 'ಪ್ರೇಮ್'. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು 'ಪ್ರೇಮ್' ಆಗಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ 'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯುಳ್ಳವನು, ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವವನು. ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರು 'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರದ ಭಾವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರಲು ತಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ರೂಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 'ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇವನು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೂ ಖುರಾನಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೀತಿ, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ' ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
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ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಸೀಮಾ ಪಹ್ವಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪಾಠಕ್, ಸ್ವಾನಂದ್ ಕಿರ್ಕಿರೆ, ಸೌಮ್ಯಾ ಟಂಡನ್, ಶಾದ್ ರಾಂಧವಾ, ಶ್ರುತಿ ಸೇಠ್, ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವಿದೆ.
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ರಾಜಶ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೋಲ್ ಲಿಯಾ' ಚಿತ್ರ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.