'ಆದಿ ರುದ್ರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಆದಿ: ದಸರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭ ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಆದಿ ರುದ್ರ' ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:08 PM IST
ದಮಯಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವರಸನ್, ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಇದೀಗ ದಸರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಆದಿ ರುದ್ರ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ನಟ, ''ಆದಿ ರುದ್ರ - ಒಂದು ಭವ್ಯ ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಿಗೂಢತೆಯ ಪರದೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ದೈವತ್ವ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಧಿಸುವ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಗೂಢ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇದು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಭವ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನವರಸನ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1960ರಿಂದ 1990ರವರೆಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ವಾತಾವರಣ, ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಕಥೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿವೆ. ದೈವತ್ವ, ನಂಬಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಮಂಗಳವಾರಂ ಹಾಗೂ ತಮಿಳಿನ ಮಹಾರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.
ಆದಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಆದಿ ರುದ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಥಾಹಂದರ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿ, ಗಾಢ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎ.ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಂದಿದೆ.
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ತ್ರಿಶೂಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆದಿ ರುದ್ರ ಚಿತ್ರವು ದೈವಿಕ ನಿಗೂಢತೆ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
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