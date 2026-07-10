ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬೋಲ್ಡ್, ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 1:27 PM IST
ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದ ಅಗಾಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರಾದರೂ, ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ರೋಲ್ಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ತತ್ವಗಳಿಗೆ (ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗಡಿ ದಾಟದ ನಟಿ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಪ್-ಲಾಕ್ ಸೀನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕಥೆಗೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಪ್-ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು - ಈ ತತ್ವವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಜಜೀವನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಾಯಕಿಯರು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬರ ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಣ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
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ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀತಾ ದೇವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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