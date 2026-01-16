ETV Bharat / entertainment

ಒನ್​ ಲವ್​, ಒನ್​ ಚಾನ್ಸ್: ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮ್​ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ - ಅಮೀರ್​ ಪುತ್ರ ಜುನೈದ್: 'ಏಕ್​ ದಿನ್'​ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ

ಹಿರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Ek Din movie Teaser out
'ಏಕ್​ ದಿನ್'​ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 16, 2026 at 1:32 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​​ ಡ್ರಾಮಾದ ಟೀಸರ್ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.

1 ನಿಮಿಷ 8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಟೀಸರ್ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಣಾ ಪುರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್, ಜೋ ಜೀತಾ ವೊಹಿ ಸಿಕಂದರ್ ಮತ್ತು ಜಾನೆ ತು ಯಾ ಜಾನೆ ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಏಕ್ ದಿನ್" ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರೀತಿ - ಪ್ರೇಮದಾಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟ, ನಟಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಪ್ರತೀ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸದಾ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಖೇನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ಯಾನರ್ ಈಗ 'ಏಕ್ ದಿನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ನವನಟ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, 'ಏಕ್​​ ದಿನ್' ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಲಿರುವ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.

ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು, ಪ್ರತೀ ಮಾತಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಧುರ್ಯ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸದೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ "ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, "ಮಹಾರಾಜ್" ಮತ್ತು "ಲವ್‌ಯಾಪ" ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಾ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ರಾಮ್ ಸಂಪತ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇರ್ಷಾದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1, 2026ರಂದು ಏಕ್​ ದಿನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್​​ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

