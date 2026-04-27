'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ': ಮಗನೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮನದಾಳ
'ಏಕ್ ದಿನ್' ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಜುನೈದ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 27, 2026 at 5:35 PM IST
'ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ. ಜುನೈದ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ "ಏಕ್ ದಿನ್" ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದರು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಸಂಪತ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೀರ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
"ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಾನೀಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಯಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಜುನೈದ್ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಾರೆ" ಎಂದರು.
ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಏಕ್ ದಿನ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. "ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್", "ದೆಹಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ" ಮತ್ತು "ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ"ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 'ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್'ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 'ದೆಹಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ', 'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ್ ('ಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ) ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುನಿಲ್... ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್, ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕ್ ದಿನ್: ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ರನ್ಟೈಮ್, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ
"ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೀರ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಯಾಣ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜುನೈದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ ಸಹನಟ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮಹಾರಾಜ್" ಮತ್ತು "ಲವ್ಯಾಪ" ನಂತರ ಜುನೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅವರ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತು ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶೋಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದ ದೀಪ್ವೀರ್: ಧುರಂಧರ್ 2 ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ "ಖಯಾಮತ್ ಸೆ ಖಯಾಮತ್ ತಕ್" ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 1 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.