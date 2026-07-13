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'ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ': ಆಸ್ಕರ್​ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು "ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ" ಎಂದು ಕರೆದ ಆಸ್ಕರ್​ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಅವರ ಅನುಪಮ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

In this photo dated Oct. 28, 2017, veteran playback singer S Janaki is seen during an event, in Mysuru, Karnataka
2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 28ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸ್​ ಜಾನಕಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷಣ (PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 10:21 AM IST

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ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರ ನಿಧನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನು ತೀವ್ರ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾನಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು "ದಕ್ಷಿಣದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ" (Asha Bhosle of the South) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರನ್ನು ಓರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಎಂ ಕೀರವಾಣಿ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪ್ರತಿಮವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ, "ಪಿ.ಸುಶೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ. ನಾಲ್ಕು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

ಜಾನಕಿಯವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಸಂಯೋಜಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀರಾ ಭಜನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಬಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಅವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಳು ಹೃದಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಕಿರಿಯ ಗಾಯಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಾನಕಿಯವರ ನಿಧನವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅದ್ಭುತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೀರವಾಣಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 88ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 6 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಗಮನಾರ್ಹ, ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 33 ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿದ್ದು, ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಅಪ್ಸರಾ ಅವರು ಈ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

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ಎಸ್​ ಜಾನಕಿ
ಎಂಎಂ ಕೀರವಾಣಿ
ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ
ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೀರವಾಣಿ
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