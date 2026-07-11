ತಾನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ!
ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಋಣವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಊರೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.
Published : July 11, 2026 at 11:00 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಧುರ ಕಂಠ, ಅಪರೂಪದ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ.
ಹೌದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಏನ್.ಆರ್.ಮೊಹಲ್ಲಾದ ನವೀನ್ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮನೆಗೇ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ದೂರದ ಚೆನ್ನೈ ನಿಂದ ಮಗನ ಮನೆಗೇ ಬಂದಂತೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂದರೆ, ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೆಂಟರಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ನವೀನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇ 5, 2019ರಂದು ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ನವೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟುವಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆ ಮುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ ಮೈಸೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಐಸಿಯುನಿಂದ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಚ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರು ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟುವಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ನೋವಾಯ್ತು ಆಗ. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೇದು ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಋಣವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಊರೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯರುವ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರೋದು ಕಾಕತಾಳೀಯ.
ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನವೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯರು ಇದೇ ನವೀನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಋಣಾನುಬಂಧವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
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