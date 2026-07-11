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20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ 48000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ!

ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

S Janaki is the only singer who has sung more than 48,000 songs in more than 20 languages. She is remembered only.
20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ 48000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 10:01 PM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಎಂದೇ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೊಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 88 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

1938ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಪಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠ, ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

​ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಹಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು, ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಮೆಲೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಅರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಶೈಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ - ಜಾನಕಿ ಜೋಡಿಯ ಹಾಡುಗಳು: ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಜೋಡಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವೆ.

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ: ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ 11ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಡವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಸ್ . ಜಾನಕಿ ನಯವಾಗಿಯೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು.

ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ​ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತದ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಅವರು ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ.ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.

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TAGGED:

20 LANGUAGE
48THOUSAND SONGS
ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ
S JANAKI NO MORE

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