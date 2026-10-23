ಒಕೆ ಒಕ ಜೀವಿತಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್: ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್; ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 'ತಾರಾ' ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 5:15 PM IST
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ನಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಕೆ ಒಕ ಜೀವಿತಂ (ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಕಣಮ್') ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇವರೊಂದಿಗೆ ದೇವ್ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರೀಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜಕವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು 'ತಾರಾ' (Tara) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ನಟರಾದ ದೇವ್ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅವರು 'ತಾರಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 'ಸಿರುನಿ ಸಿನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, 'ಮ್ಯಾಡ್ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್' ಹಾಗೂ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಡ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 'ಡಾಕ್ಯು-ಡ್ರಾಮಾ' ರೀಲ್ ಸರಣಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
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ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡ್ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೃಜನಶೀಲ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಸಹಯೋಗವು, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ನವೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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'ತಾರಾ' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯಂತಿದ್ದು, ತಯಾರಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ.