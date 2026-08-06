ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ವಿರಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್
'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ' ತೆರೆಯಲು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 3:01 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ನಗರದ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಆಭರಣ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಂಡೀಗಢ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ವಿರಾ ಖಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮತ್ತು 'ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಣಿಮಾಜ್ರಾದಲ್ಲಿ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶೋರೂಮ್' ತೆರೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಅರುಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರ ಅರುಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣಿಮಾಜ್ರಾದ ಎನ್ಎಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಆಭರಣಗಳ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 'ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಷಿಯಂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ವಿಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರು.
ಶೋರೂಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಭರಣಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು.
ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ 6 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು 2020ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶೋರೂಮ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ತಾವು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಪ್ರಸ್ತುತ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
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