ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​​​ ಸೀಟ್​ ರಿಸರ್ವ್: ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಳೆ ನಡುವೆ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದಿ.ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ 'ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ'ಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 4:25ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​​​ ಸೀಟ್​ ರಿಸರ್ವ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : October 31, 2025 at 1:30 PM IST

ದಿವಂಗತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:25ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಸ್ಸಾಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಘವು ಪ್ರತೀ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಬೀನ್‌ ಗಾರ್ಗ್​​ಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಟ್​ ರಿಸರ್ವ್​ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ.

ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​​​ ಸೀಟ್​ ಮೇಲೆ ಪತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಮೋಯಿ ಅಹೆ ಜುಬೀನ್ ದಾ" (ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಜುಬೀನ್ ಬ್ರದರ್​) ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಪತ್ರ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್​ ನೋಟ್ಸ್​ ಗಳನ್ನ ಆ ಆಸನದ ಮೇಲಿರಿಸಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಘಟನೆಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​​​ ಸೀಟ್​ ರಿಸರ್ವ್ (Photo: ETV Bharat)

ಮಳೆ ನಡುವೆಯೇ ಮುಂಜಾನೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್: ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಗುವಾಹಟಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜುಬೀನ್​ ಅವರ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಗೆ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಿ.ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್​​​ ಸೀಟ್​ ರಿಸರ್ವ್ (Photo: ETV Bharat)

ಹೂವು, ಫೋಟೋಗಳಿಂದ​​ ವಿಶೇಷ ಆಸನ ಶೃಂಗಾರ: ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಸ್ಸಾಂನಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಸನವನ್ನೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕನಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗೌರವವಾಗಿ ಮೀಸಲು ಆಸನವನ್ನು ಹೂವು, ಫೋಟೋ, ಸ್ಕಾರ್ಫ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

'ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ' ಬಿಡುಗಡೆ (Photo: ETV Bharat)

ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು: ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ದಿಬ್ರುಗಢದವರೆಗೆ, ತೇಜ್‌ಪುರದಿಂದ ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್​ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನೇಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು 20 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬುಕಿಂಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

'ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ' ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ (Photo: Film Poster)

ರಾಜೇಶ್ ಭುಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್​ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನಾವು ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಗ್​ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗೀತವೂ ಅವರದ್ದೇ.

'ರೋಯಿ ರೋಯಿ ಬಿನಾಲೆ' ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ (Photo: BookMyShow Screengrab)

ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು) ಅನ್ನು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಕಲಾಗುರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೌಡೇಶನ್​ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. "ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

