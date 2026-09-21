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ಬಾಡಿಶೇಮ್​, ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲು ಗರಂ: ಸ್ಟೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಸವಾಲು; ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೀಗಂದ್ರು

ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್​​ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

Rohit Shetty, Salman Khan
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 4:14 PM IST

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ದೈಹಿಕ ಆಕಾರದ ಕುರಿತು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುವವರಿಗೆ (ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ) ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ, ಹಿಂದಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20'ರ ಶನಿವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಕಳಚಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದರು. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.

ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಡಿಯರ್​ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್​​ ಡನ್​ ಬ್ರೋ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಈ ಟ್ರೋಲ್​ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. "ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಯಾನ್​ ಕ್ಲಬ್​ಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹೀರೋಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇರಬಹುದು. ಆಗ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೇ. ನೀವು ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಹನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಟ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುವಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಡಿಶೇಮ್​, ಟ್ರೋಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್​, ನಟ ವರುಣ್​​ ಧವನ್​ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಪಿಸೋಡ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಧವನ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವರುಣ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್​ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಸಲ್ಮಾನ್ ಶರ್ಟ್​​ಲೆಸ್​ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ "ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ ..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

SALMAN KHAN ON PAPARAZZI
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಬಾಡಿಶೇಮ್​ ಟ್ರೋಲ್
SALMAN KHAN ON TROLLS

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