ಕಿಯಾರಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾರಾ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ್ಕಹಾನಿ: 'ಮನಮೋಹಕ'ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶ್-ಸುತಾರಿಯಾ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ 'ತಬಾಹಿ' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಮನಮೋಹಕ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 1:03 PM IST
'ತಬಾಹಿ' ಹಾಡಿನ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, 'ಮನಮೋಹಕ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಬಾಹಿ ಹಾಡಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 'ಮನಮೋಹಕ' ಸಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತಬಾಹಿ ಭಾವೋದ್ರೇಕದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಮನಮೋಹಕ ಶಾಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೃದುತ್ವ, ಹಂಬಲದಂತಹ ಎಮೋಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲೋಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಮನಮೋಹಕ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ರೆಬೆಕಾ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಹೇಳಲಾಗದ ಹಂಬಲವಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ. ತಬಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ನನ್ನು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ.
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