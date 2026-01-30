'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಯಶ್ ಬೆಂಬಲ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಖುಷ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರು 'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 2:19 PM IST
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳೂ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, 'ಅಮೃತಾಂಜನ್' ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಅಮೃತ ಅಂಜನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
'ಅಮೃತಾಂಜನ್'.. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾದವರ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ಈ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ತಂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯಶ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವರೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ, ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊತ್ತು ಮೆರಸುವಂತ ಕೆಲವೇ ಹೀರೋಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. ರಾಮಾಯಣ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಈ ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಷ್ಟು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ''ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಾ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ತನಕ ತಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತಾಂಜನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಮೌಳಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್: 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ''ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ': ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಾಥ್
ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಭವ್ಯಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುಧಾಕರ್, ಪಾಯಲ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಮಧುಮತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಸುಮಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಅಮೃತ ಅಂಜನ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಾವ್ ಮೋಹಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.